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مدير أمن الغربية يوجه مباحث التموين بفحص شركات الغاز للتأكد من أعمال الصيانة

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مدير أمن الغربية يوجه مباحث التموين بفحص شركات الغاز للتأكد من أعمال الصيانة مدير أمن الغربية يوجه مباحث التموين بفحص شركات الغاز للتأكد من أعمال الصيانة
وجه اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، جهاز شئون البيئة بالنزول إلى المناطق التى شهدت تسربًا للغاز بمدينة طنطا، والذى دخل المنازل وأصاب الأهالى بحالة من الفزع والذعر، لتحديد ما إذا كان تلوثًا من عدمه.

وأكد مدير أمن الغربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تكليفه لضباط إدارة مباحث بفحص شركات الغاز لبيان إذا كانت تلك الشركات تقوم بأعمال صيانة لخطوط الغاز، أم حدث أى تسريب للغاز من الخطوط التابعة لها، مضيفًا أن رجال المباحث يكثفون تحرياتهم، وهناك تنسيق مع شركات الغاز لمعرفة مصدر التسريب.


>- الذعر يسود طنطا بعد تسرب غاز إلى المنازل.. والأهالى يستغيثون بالنجدة
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