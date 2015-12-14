نواب الإسكندرية يتفقون على تكوين رابطة لخدمة مواطنى المحافظة

اجتمع، مساء أمس الأحد، عدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية داخل مقر المجلس المحلى فى لقائهم الدورى الثانى لمناقشة مشكلات المحافظة، ووضع مقترحات لحلها، وتم الاتفاق بالاجتماع على أن يكون النائب حسين خاطر هو المنسق العام لرابطة نواب الاسكندرية لوضع جدول أعمال وترتيب اللقاءات.

كما اتفق الحضور على أن الهدف من اللقاء الدورى هو خدمة المواطن والعمل على رصد مشاكل الإسكندرية ووضعها أمام المسئولين، بالإضافة إلى تبنى القضايا العامة والمشروعات الخاصة بالإسكندرية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النواب وإدارة كيفية التعامل مع الأجهزة التنفيذية.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء مع النواب ورئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمتابعة الموقف معه.

وحضر الاجتماع كل من النواب حسنى حافظ وإبراهيم عبد الوهاب وحسين خاطر وهيثم الحريرى وسامح السائح وأبو العباس فرحات تركى وسمير البطيخى وعمرو كمال ومى محمود وكمال أحمد ومنى الشبراوى وفرج عامر ومحمد الكورانى وأحمد الشريف.



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