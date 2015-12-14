أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نواب الإسكندرية يتفقون على تكوين رابطة لخدمة مواطنى المحافظة

Google+ Print
نواب الإسكندرية يتفقون على تكوين رابطة لخدمة مواطنى المحافظة نواب الإسكندرية يتفقون على تكوين رابطة لخدمة مواطنى المحافظة
اجتمع، مساء أمس الأحد، عدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية داخل مقر المجلس المحلى فى لقائهم الدورى الثانى لمناقشة مشكلات المحافظة، ووضع مقترحات لحلها، وتم الاتفاق بالاجتماع على أن يكون النائب حسين خاطر هو المنسق العام لرابطة نواب الاسكندرية لوضع جدول أعمال وترتيب اللقاءات.

كما اتفق الحضور على أن الهدف من اللقاء الدورى هو خدمة المواطن والعمل على رصد مشاكل الإسكندرية ووضعها أمام المسئولين، بالإضافة إلى تبنى القضايا العامة والمشروعات الخاصة بالإسكندرية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النواب وإدارة كيفية التعامل مع الأجهزة التنفيذية.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاء مع النواب ورئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لمتابعة الموقف معه.

وحضر الاجتماع كل من النواب حسنى حافظ وإبراهيم عبد الوهاب وحسين خاطر وهيثم الحريرى وسامح السائح وأبو العباس فرحات تركى وسمير البطيخى وعمرو كمال ومى محمود وكمال أحمد ومنى الشبراوى وفرج عامر ومحمد الكورانى وأحمد الشريف.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365