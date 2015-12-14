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القوى العالمية تدعم حكومة وحدة فى ليبيا لردع "داعش"

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القوى العالمية تدعم حكومة وحدة فى ليبيا لردع "داعش" القوى العالمية تدعم حكومة وحدة فى ليبيا لردع "داعش"

>أعلنت القوى العالمية أمس الأحد تأييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا وتعهدت بدعم اقتصادى وأمنى للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى البلاد التى تعمها الفوضى والتى أصبح لتنظيم داعش موطىء قدم فيها.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره الايطالى باولو جنتيلونى ومعهما مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر تفاؤلهم حيال توقيع أغلبية ممثلى الحكومتين المتنازعتين فى ليبيا على اتفاق وحدة فى 16 ديسمبر .

ووقع ممثلو 17 دولة بينها وألمانيا وروسيا وتركيا والصين بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار والتعهد بقطع أى إتصالات مع الفصائل التى لا توقع على الاتفاق.

وحضر 15 ليبيا يمثلون فصائل مختلفة الاجتماع، وانقضت مواعيد محددة سابقة دون الوفاء بها وسط خلافات داخلية فى الدولة مترامية الأطراف المنتجة للنفط والتى تعج بفصائل مسلحة.

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