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"الكهرباء" تعلن توريد 12 مليون و36 ألف لمبة ليد لشركات التوزيع

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"الكهرباء" تعلن توريد 12 مليون و36 ألف لمبة ليد لشركات التوزيع "الكهرباء" تعلن توريد 12 مليون و36 ألف لمبة ليد لشركات التوزيع
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع وصل لـ 12 مليون و36 ألف لمبة.

وأضاف اليمانى، لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 4 ملايين و 832 ألف و 77 لمبة.

وأشار إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكة للطاقة.

وأكد أن القطاع مستمر فى توزيع اللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.


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