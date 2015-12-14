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دندراوى الهوارى: انتقاد الوضع الراهن بالدولة "تهييج" يؤدى إلى "داعش"

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دندراوى الهوارى: انتقاد الوضع الراهن بالدولة "تهييج" يؤدى إلى "داعش" دندراوى الهوارى: انتقاد الوضع الراهن بالدولة "تهييج" يؤدى إلى "داعش"
قال الكتاب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ منذ فترة بخروج محمد البرادعى وعلاء الاسوانى ووائل غنيم و حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح، والتلميح إلى "هياج" غير عادى، بعد انتقادهم الوضع الراهن فى الدولة والتطرق إلى قضايا التعذيب فى السجون و خلافه.

وأكد "الهوارى"، أنها محاولة لاستعادة مخزونهم الاستراتيجى لتوظيف الأحداث لصالحهم، واستغلال "حادث الأقصر" وقضايا الاختفاء القسرى الآن كما حدث مع قضية "خالد سعيد" قبل 25 يناير.

وأضاف دندراوى الهوارى، خلال حواره ببرنامج "إشاعة ولا حقيقة"، مع الإعلامية حياة عبدون على القناة الثانية الفضائية المصرية، أن المنتج المتواجد فى مخزونهم قد فسد و انتهت صلاحيته منذ 5 سنوات، لافتا إلى أن تناوله ومحاولة بثه الآن له أضرار بالغة، مشدداً على أن كل من سيحاول الوصول للحكم سيجلب فوضى عارمة و سيكون البديل هو "داعش" كما حدث فى سوريا و العراق و ليبيا.

وأوضح الهوارى، أن العديد من قضايا الاختفاء القسرى التى يتم تداولها الآن، بمثابة غطاء لانضمام بعض الشباب الى صفوف "داعش"، قائلاً:"معظم هؤلاء الشباب كان يٌدفع به من جماعة الإخوان، ثم يبلغ الأهالى بالتوجه لتسجيلهم ضمن الاختفاء القسرى".
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