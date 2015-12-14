فاروق جويدة لـ"الإبراشى": على قوى البرلمان دعم الرئيس لا "اقتسام الكعكة"

انتقد الشاعر الكبير فاروق جويدة، المشهد السياسى والبرلمانى فى مصر ، فى ظل مساعى ائتلاف "دعم الدولة" لتشكيل الأغلبية بشكل ينشئ لما وصفه بـ"مراكز قوى جديدة" تفسد المشهد، داعياً البرلمان للتفكير فى القضايا المصيرية ودعم الرئيس فى قضية سد النهضة بدلاً من "اقتسام الكعكة".

وقال "جويدة"، فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سنده الحقيقى الشارع المصرى، مضيفاً أن حكم الفرد لم يعد يصلح الآن، والرئيس ليس هكذا، ولا يريد أن ينفرد بالحكم إطلاقاً.

وتابع :"مجلس النواب شكله وحش جداً، وهناك مخاطر كبيرة تحيط بهذا المجلس، والمشهد مش قد اللحظة، وهناك خطر إذا اتبعنا نفس أسلوب مجلس النواب الماضى"، لافتاً إلى أن مسئول كبير فى الدولة قال له سابقاً :"انت فاكر إن فيه معارضين بالمجلس..المعارضين بتوعنا يؤدون أدوار إحنا موزعينها"، على حد قوله.

ووصف "جويدة"، الوضع الذى يكرس له ائتلاف "دعم الدولة" بـ"السخيف" وينشئ لمراكز قوى جديدة، ويفسد المشهد ولا يضيف للرئيس السيىسى شيء، مشيراً إلى أن العهد البائد لـ"مبارك" كان يتخذ إجراءات شكلية، حتى لو كانت مضللة، لكنها لم تكن بالسذاجة الحالية، بحسب وصفه.

وأكد الشاعر الكبير، أنه لا مستقبل لجماعة الإخوان، لأن الشعب المصرى كرهها، وهذا يكفى، ومن هنا لا حاجة لكتلة "إحنا بتوع الدولة".