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مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية يحتضن شرم الشيخ فى دورته الرابعة30 يناير

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مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية يحتضن شرم الشيخ فى دورته الرابعة30 يناير مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية يحتضن شرم الشيخ فى دورته الرابعة30 يناير
قرر مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الدكتور محمد كامل القليوبى، احتضان شرم الشيخ للدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، نظرًا لما تتمتع به من مكانة خاصة على خريطة السياحة العالمية، ودعمًا لصناعة السياحة بها التى تستقبل الملايين من السياح من روسيا وألمانيا وإيطاليا.

وقد استقبل الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، وفد مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، لبحث آخر الخطوات الخاصة بالدورة الرابعة للمهرجان، التى تبدأ يوم 30 يناير المقبل حتى 5 فبراير، حيث يحتفى المهرجان لأول مرة بالسينما الإيطالية فى مسيرتها الطويلة، وأيضًا يفرد المهرجان عروضًا خاصة لأهم الأفلام العربية فى سابقة جديدة تحتضنها مدينة الأقصر العريقة.

حضر الاجتماع الناقدة ماجدة موريس رئيسة المهرجان، ووديد شكرى المدير التنفيذى للمهرجان، ومحمد عاطف المدير الفنى، وفهمى فؤاد المحاسب القانونى للمهرجان.

ومن جانبه أعلن جمال زايدة الأمين العام لمؤسسة نون للثقافة والفنون، وعضو مجلس إدارة المهرجان، أن وزير الثقافة حلمى النمنم رحب بمبادرة مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، بتنظيم دورة رابعة استثنائية للمهرجان فى مدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من 7 إلى 11 فبراير يتم خلالها عرض نفس الأفلام التى عرضت فى مدينة الأقصر، حيث سينتقل صناع السينما الأوروبيون من النجوم والمخرجين والنقاد والصحفيين إلى مدينة شرم الشيخ دعمًا للسياحة فيها فى تلك المرحلة الحساسة التى تسعى فيها إلى دعم صناعة السياحة فى تلك المدينة المشهورة عالميًا، والتى تضم المئات من المناطق السياحية من فنادق وأماكن ترفيهية يعمل فيها مئات الآلاف من العاملين وتستقبل الملايين من السياح من روسيا وبريطانيا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبى.

جدير بالذكر أن مؤسسة نون للثقافة والفنون، تحظى بدعم وزارات الثقافة والسياحة والشباب والآثار والاتحاد الأوروبى، ويحرص عدد من سفراء الاتحاد الأوروبى على حضور المهرجان كل عام.

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