فوز 126 مرشحاً في انتخابات جدة بينهم امرأتان على مستوى المحافظة

اعتمدت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة اسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجالس البلدية في محافظة جدة و15 محافظة تابعة لها. وأعلن أ. د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة، رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة جدة بأن عملية الاقتراع سارت بكل يسر وفق الخطة الموضوعة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في 109 مراكز للانتخابات البلدية ضمن نطاق 25 دائرة انتخابية، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة عصراً. مبينا بأن المشاركين في الاقتراع بلغ عددهم 39,748 منهم 36,094 رجلا و3,654 امرأة.

واكتمل أسماء المرشحين في كافة البلديات التابعة لمحافظة جدة فيما عدا الاسم السادس في بلدية بأضم حيث سيتم إجراء قرعة خلال 3 أيام لتساوي الأصوات.

وشهدت انتخابات جدة فوز 126 مرشحا منهم سيدتان عن المحافظة نفسها بينما خلت البلديات التابعة من فوز أي مرشحة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب السليماني عضو حقوق الإنسان: هناك ملاحظات كان يمكن تفاديها أولها عدم وجود ارقام تسلسلية على بطاقات الانتخاب، أيضا من يتسلم بطاقات الانتخاب هو من يفرزها وكان مفترض أن تفرز من قبل لجنة مستقلة وان لايتم الفرز في كل مركز انتخابي لان المرشح لايستطيع ان يراقب كل المراكز. والنقطة الأهم ان المجلس دوره الرقابة على الأمانة فكيف من يعلن الفائزين هو امين المحافظة.

وجاءت نتائج أعضاء المجالس البلدية على النحو التالي: الدائرة الأولى: بسام جميل أخضر، يوسف غازي الحمراني.

الدائرة الثانية: إبراهيم محمد بترجي، رشا نجيب حفظي. الدائرة الثالثة: حسن عبدالله عبدالرحمن، كمال أحمد الحميدي.

الدائرة الرابعة: عدنان مصطفى البار، خالد زين باجمال. الدائرة الخامسة: محمد عواض السلمي، منصور عمر الشرقي.

الدائرة السادسة: عمر صالح المربعي، عايض عبدالله درهم. الدائرة السابعة: هزاع عبدالله الشمراني، شاكر رافع الشهري. الدائرة الثامنة: عبدالمجيد سعيد البطاطي، لما عبدالعزيز السليمان. الدائرة التاسعة: سعيد أحمد الزهراني

خالد بن سعيد عسيري. الدائرة العاشرة: محمد بن سليم الحربي، صالح ناصر الزهراني.

أما بلديات المحافظات: المجلس البلدي بالقنفذة: سليمان محمد المرحبي، إبراهيم محمد الزيادي، عبدالعزيز علي المرحبي، علي بن علي الزبيدي، إبراهيم مناجي الزيلعي، بلغيث محمد المرحبي، سالم عبدالله باحشوان، عبده قليل الحليسي.

المجلس البلدي بالليث: خالد أحمد الثعلبي، صلاح حماد الجحدلي، سعود سعيد الجحدلي، فايز محمد المهداوي، عبدالرحمن عابدين الشنبري، نايف بكري باشامي، خالد رزيق الجحدلي، طلال عزيز الفهمي.

المجلس البلدي بالقوز: سالم علي الناشري، زين عامر المشرفي، عبدالله محمد المقعدي، أحمد محمد المقعدي، إبراهيم عبدالله القوزي، حسين إبراهيم الناشري.

المجلس البلدي برابغ: علاء مطر البلادي، فهد بركي البلادي، نواف قديعان البلادي، سامي محمد السليهبي، ماهر احمد الحربي، احمد منور البلادي، محمد عيد الجويلي، ابراهيم عرميط الولدي، حميد محمد البشري، عبدالله حسن البلادي. المجلس البلدي بخليص: رجاء الله سلطان السلمي، بدر سالم الشيخ، عبدالعالي فالح الصحفي، خالد صالح المعبدي، ياسر عبدالله السلمي، فيصل عبدالعزيز المغربي، صالح محمد المعبدي، محمد سعيد الصحفي.

المجلس البلدي بالكامل: رابع نفيع السلمي، نافع ختيم السلمي، تركي مبارك السلمي، فواز واصل الله السلمي، عبدالرحمن عون السلمي، عبدالعزيز محسن السلمي.

المجلس البلدي بحجر: فهد محمد الطويرشي، نايف صياف الحربي، احمد حامد المرعشي، بسام ردة الزبالي، نواف محمد الزبالي، سلمان سالم الزبالي.

المجلس البلدي بالمظيلف: أحمد ذاكر العبدلي، هلال عبيد الزبيدي، عبدالرحمن سلطان العبدلي، عبدالعزيز حسن الزبيدي، علي عبيد الزبيدي، علي عبيد الخبراني.

المجلس البلدي بالشواق: يحيى احمد الحاتمي، احمد ياسين العيافي، عبيدالله حسين البركاتي، غريب محمد الصمداني، عبدالله علي الحميدي، نافع محمد الحضريتي.

المجلس البلدي العرضية الشمالية: مشعل زبران العامري، ابراهيم عبدالله المنتشري، محمد أحمد القرني، محسن محمد القرني، سعيد حمدان العامري، عبود عبدالله السهيمي. المجلس البلدي بالعرضية الجنوبية: محمد سعد الشمراني، معيض علي القرني، حمدي معدي القرني، سعيد أحمد الرزقي، سليم سرحان القرني، عايض جمعان القرني.

المجلس البلدي بحلي: مقبول علي العمري، فهد محمد العلوي، عبدالرحمن إبراهيم العمري، عبدالله محمد العلوي، عبدالقادر عبدالله الشيخي، يحيى بلغيث السلامي. المجلس البلدي بغميقة: منصور أحمد الجبيري، يوسف عالي الجبيري، عبيدالله ردة المالكي، سعود مبارك الفهمي، محمد صفر الزهراني، عبدالله أحمد الجبيري.

المجلس البلدي بسبت الجارة: علي محمد الحربي، محمد مشني الحربي، عايض محمد العيسى، علي مطر العيسى، عبدالله وارد الحربي، عبدالله سارح العيسى.

المجلس البلدي بأضم: مصطفى شنان العمري، نايف راشد الذبياني، عيسى عطية المالكي، إبراهيم حاسن الحساني، ردة حاسن المالكي.