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خالد الفيصل يشدد على أهمية تطوير المواقيت ومتابعة صيانة المساجد

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خالد الفيصل يشدد على أهمية تطوير المواقيت ومتابعة صيانة المساجد خالد الفيصل يشدد على أهمية تطوير المواقيت ومتابعة صيانة المساجد
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الأمير خالد الفيصل خلال استقباله العبدلي

مكة المكرمة - خالد عبدالله

    شدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية تطوير المواقيت ومتابعة صيانة المساجد في المنطقة، جاء ذلك لدى استقبال سموه مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف في منطقة مكة المكرمة المعين أخيرا الشيخ علي العبدلي. وخلال اللقاء اطلع أمير منطقة مكة المكرمة، على خطة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة.

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