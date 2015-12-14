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مدير شرطة القصيم يكرم منقذ المعلمات

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مدير شرطة القصيم يكرم منقذ المعلمات مدير شرطة القصيم يكرم منقذ المعلمات
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اللواء الطالب مكرماً الحربي

بريدة - ملفي الحربي

    كرم مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب المواطن عبدالعزيز بن سالم الحربي لقاء دوره المشرف في إنقاذ حياة أربع معلمات تعرضن للاحتجاز داخل المركبة التي تقلهن أثناء اشتعالها بالنار جراء الحادث المروري الذي وقع لهن أثناء توجهن إلى مقر أعمالهن في إحدى المدارس قرب محافظة عقلة الصقور  الحربي قدر لمدير شرطة منطقة القصيم على هذه البادرة الطيبة، مؤكداً أن ما قام به واجب يمليه علينا ديننا الحنيف وتؤكده أواصر الأخوة والتكاتف بين أبناء هذا الوطن المعطاء.

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