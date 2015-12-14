د. الصمعاني يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل

دشن وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني أمس البوابة الالكترونية الجديدة للوزارة، وتعمل البوابة الالكترونية بالتوائم مع كافة المتصفحات الجديدة والبرمجيات للمراحل المتقدمة وتستجيب لكافة أنظمة الهواتف الذكية وجميع الأجهزة الكفية الأخرى.

ويأتي ذلك مواصلة لتوجهات الوزارة وأهدافها في تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياتها، باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

وتتميز البوابة الجديدة بإضافة اللغة الانجليزية حيث تعرض الموقع باللغة الانجليزية تيسيراً لمستخدمي هذه اللغة، كما أضيف للبوابة الجديدة خاصية القارئ الصوتي للنصوص خصوصاً مع المعوقين سمعياً من خلال إطلاق خدمة (ريد سبيكر) التي توفر خاصية السمع الإلكتروني عن طريق الموقع، بما يسهل خدمة هذه الشريحة من المجتمع دون عناء ومساعدة من الآخرين.

وذكر وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير د. سامي الحمود أن البوابة الالكترونية الجديدة تمثل خطوة نحو إتمام الخدمات الالكترونية التي أطلقتها وتطلقها وزارة العدل، مشيراً إلى أن البوابة تراعي التكامل بين المحتوى ومضمون الخدمة المقدمة، ومكملاً بأن البوابة تحوي أكثر من (84) خدمة إلكترونية، إضافة إلى المؤشرات العقارية ومؤشرات الأعمال للمحاكم وكتابات العدل، وخدمات الاستعلامات التي تشمل (استعلام عن الصكوك، استعلام عن الوكالات، استعلام عن الرخص الممنوحة، استعلام عن القبول، الاستعلام عن مأذوني الأنكحة وغيرها من الاستعلامات الأخرى التي تختص بأوامر التنفيذ).

يجدر الذكر أن وزارة العدل تعمل على تقديم كافة أعمالها بطريقة الكترونية بحيث تسهل على جميع مستخدميها الوصول بكل يسر وسهولة.