فوز ثمانية مرشحين في انتخابات الخرمة

الخرمة - فالح الشراخ

اعتمدت اللجنة المنظمة للانتخابات البلدية في محافظة الخرمة أسماء الفائزين بالانتخابات البلدية.

وفاز بعضوية المجلس البلدي، ناصر مناحي هليمة السبيعي ب547 صوتاً، ومصلح بن ربح الصميلي السبيعي ب 279 صوتاً، وعتيق بن ناصر القريشي السبيعي ب 242 صوتاً، وعيد بن عبدالله بن ثفنان السبيعي ب 223 صوتاً، ومحمد بن بجاد بن شرفي السبيعي ب 220 صوتاً، وناصر بن عبدالرحمن بن جروه السبيعي ب207 أصوات، وسعد بن حمود بن مديبغ السبيعي ب173 صوتاً، سلطان بن محسن بن شاهين الشريف ب126 صوتاً.