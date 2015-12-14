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فوز ثمانية مرشحين في انتخابات الخرمة

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الخرمة - فالح الشراخ

    اعتمدت اللجنة المنظمة للانتخابات البلدية في محافظة الخرمة أسماء الفائزين بالانتخابات البلدية.

وفاز بعضوية المجلس البلدي، ناصر مناحي هليمة السبيعي ب547 صوتاً، ومصلح بن ربح الصميلي السبيعي ب 279 صوتاً، وعتيق بن ناصر القريشي السبيعي ب 242 صوتاً، وعيد بن عبدالله بن ثفنان السبيعي ب 223 صوتاً، ومحمد بن بجاد بن شرفي السبيعي ب 220 صوتاً، وناصر بن عبدالرحمن بن جروه السبيعي ب207 أصوات، وسعد بن حمود بن مديبغ السبيعي ب173 صوتاً، سلطان بن محسن بن شاهين الشريف ب126 صوتاً.

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