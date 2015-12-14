فوز ثمانية مرشحين في انتخابات الخرمة

اعتمدت اللجنة المنظمة للانتخابات البلدية في محافظة الخرمة أسماء الفائزين بالانتخابات البلدية.
وفاز بعضوية المجلس البلدي، ناصر مناحي هليمة السبيعي ب547 صوتاً، ومصلح بن ربح الصميلي السبيعي ب 279 صوتاً، وعتيق بن ناصر القريشي السبيعي ب 242 صوتاً، وعيد بن عبدالله بن ثفنان السبيعي ب 223 صوتاً، ومحمد بن بجاد بن شرفي السبيعي ب 220 صوتاً، وناصر بن عبدالرحمن بن جروه السبيعي ب207 أصوات، وسعد بن حمود بن مديبغ السبيعي ب173 صوتاً، سلطان بن محسن بن شاهين الشريف ب126 صوتاً.
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