منى العميري: أشكر كل الناخبين الذين دعموني

من بين ٤٨ مرشحة فازت منى العميري (٣٠ عاماً)، وتمكنت من حجز مقعدها كأول وأصغر عضوة في المجلس البلدي في محافظة البدع بتبوك.

وكشفت منى العميري ل"الرياض" أنها خريجة وعاطلة عن العمل وتمكنت بفضل الله ثم تشجيع زوجها وأسرتها من ترشيح نفسها لانتخابات المجالس البلدية، حيث وجدت لاحقاً كامل الدعم من اللجنة النسائية للانتخابات وكذلك أقاربها وجميع سيدات المحافظة.

ووصفت فرحتها بهذا الفوز بأنها فرحة لا تقدر بثمن فهي لا زالت تشعر بحجم المفاجأة كونها الفائزة الأولى من بين ٤٨ مرشحة.

وقالت العميري: "في الوقت نفسه أشعر بثقل تلك المسؤولية الملقاة على عاتقي لأكون بمستوى هذا الدعم والثقة التي منحت لي من جميع الناخبين والناخبات".

‏وأضافت أنها تتطلع من خلال عضويتها بالمجلس البلدي بمحافظة البدع إلى العمل على تطوير محافظاتها والاهتمام بجميع متطلبات سيدات المحافظة على وجه التحديد.