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الحملة السعودية توزع 178 ألف قطعة شتوية على السوريين في لبنان

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الحملة السعودية توزع 178 ألف قطعة شتوية على السوريين في لبنان الحملة السعودية توزع 178 ألف قطعة شتوية على السوريين في لبنان

    جهزت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية "178،230" قطعة شتوية ليتم توزيعها على الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان وذلك ضمن مشروع الحملة "شقيقي دفئك هدفي" في المرحلة الثالثة".

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال بأن هذه الدفعة من الدفعات الإغاثية المتتالية التي تضمنت وفقاً للتفاصيل الإحصائية على "158،580" قطع ملابس شتوية، وعدد "19،650" شال نسائي، تم شحنها من تركيا إلى لبنان عبر ميناء بيروت، وأضاف بأن الحملة تعمل على توزيعها للأشقاء السوريين في لبنان، وأكد بأن الحملة مستمرة في تقديم الكسوة الشتوية لكل الأشقاء اللاجئين السوريين المستحقين، وستغطي هذه المساعدات لتشمل مختلف الفئات العمرية من الأسر السورية المستفيدة في لبنان خلال مراحل متتالية.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان بأن الحملة قامت من خلال مشروعها على قياس مدى الاحتياج للشقيق السوري، وتم أعداد خطة تنفيذية لمشروع الحملة وتخصيص ما يقارب "2" مليون قطعة شتوية صنعت بأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، وقال: بأن التوزيع يأتي استكمالاً لدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- تجاه الشعوب المتضررة، ولتكون انعكاساً واضحاً يلبي تطلعات وغايات الشعب السعودي الكريم في الوقوف مع اخوانهم الأشقاء السوريين بمثل هذه الظروف.

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