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بالفيديو – بوفون يشاهد سحر نيمار يتحول إلى هدف

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بالفيديو – بوفون يشاهد سحر نيمار يتحول إلى هدف بالفيديو – بوفون يشاهد سحر نيمار يتحول إلى هدف

سجل نيمار هدفا ساحرا في مرمى جيانلويجي بوفون حارس منتخب إيطاليا وضع البرازيل في صدارة مباراة القمة في كأس القارات.

منتخب البرازيل يتقدم بنتيجة 3-1 على إيطاليا في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس القارات التي تقام حاليا في أرض السليساو.

وجاء الهدف الثاني للبرازيل من ركلة حرة نفذها نيمار، ولعبها ساحر البرازيل بدقة متقنة في الزاوية التي يقف فيها بوفون.

بوفون لم يحرك ساكنا، وشاهد الهدف يسكن شباكه ليسقط بعد ذلك أرضا.

هذا هو الهدف الثالث لنيمار في كأس القارات، بعدما أذذاق كل منافسي البرازيل من سحره.

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فيديو اليوم السابع

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