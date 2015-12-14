ثلاث نساء ينتزعن مقاعد في بلدي الرياض

سجلت ثلاث سعوديات مقاعدهن في المجالس البلدية كعضوات في العاصمة الرياض بعد حصولهن على أعلى الأصوات من الناخبين بالنتائج الأولية، حيث فازت هدى بنت عبدالرحمن الجريسي عن الدائرة السابعة وجواهر عثمان الصالح عن الدائرة السابعة وعلياء مكيمن الرويلي عن الدائرة الثانية.

وتضمنت البرامج الانتخابية للفائزات العديد من المحاور التي تسهم في تطوير العاصمة والخدمات التي تقدم فيها، حيث تضمن البرنامج الخاص بالفائزة هدى الجريسي جملة من الأهداف منها الوصول إلى بيئة صحية آمنة، السعي لزيادة الرقعة الخضراء في الأحياء بزيادة عدد الحدائق ومساحتها وتطويرها وإتاحة كافة الخدمات المطلوبة منها، وتطوير المرافق العامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الخدمات العامة للمارة وسكّان الحي مثل دورات المياه وماء سبيل ونظافة الطرق وتدوير النفايات.

كما ركز البرنامج على تسهيل تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية للشباب من الجنسين، والعمل على فك الاختناقات المرورية والتخفيف منها وتطوير التقاطعات في شوارع الأحياء، وكذلك الاهتمام بالدراسات الحديثة في مجال المرور والبيئة والعمران والمرافق الإدارية ليعتمد عليها المجلس في اتخاذ قراراته بشكل علمي مدروس، ورصد كل القرارات، خصوصاً المهمة والاستراتيجية والتي لم تنفذ أو نفذت جزئياً والعمل الجاد على متابعتها لتنفيذها من قبل البلدية.

وهدف البرنامج الانتخابي للفائزة جواهر الصالح، العمل على أرصفة آمنة للمشاة وموقف أفضل، والتفاتة مركزة لذوي الاحتياجات الخاصة وحدائق تساعد على الوعي، وتطبيق عادل وحازم للأنظمة، ونقل دقيق لصوت المواطن، ومراجعة لأنظمة البناء، وجمال المباني داخلياً وخارجياً، وحركة انسيابية في الأحياء، وتعاون الأجهزة الخدمية مع الأمانة.

فيما تضمنت الأهداف التي حددتها الفائزة علياء الرويلي، الاقتراح بمراعاة خصوصية النساء عند انشاء الحدائق، وافتتاح فروع بلدية، واقتراح الشراكة المجتمعية مع سيدات ورجال الأعمال لخدمة سكان الحي، وحثهم على إنشاء نوادٍ صحية، وتفعيل دور مجالس الأحياء النسائية، والجزء الآخر من البرنامج يتم من خلال الأهالي واحتياجاتهم وفق صلاحيات المجلس، ومتابعة المشروعات المتعثرة من خلال التقارير الرقابية الصادرة من البلدية والنظر في ميزانية البلدية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الأحياء حسب الأولوية، والتواصل من خلال القنوات الرسمية وفق الضوابط الشرعية.

بينما سجل 17 رجلا حضورهم في الدوائر الانتخابية العشر التابعة للمجالس البلدية بالعاصمة الرياض وهم كالتالي:

الدائرة الأولى:

عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد آل طالب

عبدالله بن عبدالعزيز بن سويلم السويلم

الثانية:

إبراهيم بن فهيد بن عبيد الفدعاني العنزي

علياء بنت مكيمن بن غبن الفريجي الرويلي

الثالثة:

عبدالله بن عمران بن عبدالله العمران

أحمد بن جاسم بن حمود السلمي الشمري

الرابعة:

عبدالله بن صنهات بن عبدالله المخلفي الحربي

عثمان بن عبدالعزيز بن عبدالله آل عثمان

الخامسة:

عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز العجلان

عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبود

السادسة:

فهيد بن متعب بن فهاد المجامعه السبيعي

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي

السابعة:

هدي بنت عبدالرحمن بن على الجريسي

جواهر بنت عثمان بن ناصر الصالح

الثامنة:

نايف بن محسن بن مسرع آل بوسباع الدوسري

نواف بن ذيب بن متروك بن شلفوت

التاسعة:

سعود بن عبدالعزيز بن مشعل الدهيمان السبيعي

خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله العريدي

العاشرة:

خليل بن إبراهيم بن عثمان الصوينع

فهد بن عبدالله بن حمد التويجري