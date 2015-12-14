رئيس الترسانة يرفض اتهام عادل هيكل بـ"الرشوة".. ويؤكد: يُسئ لنا وللأهلى

رفض أحمد جبر، رئيس نادى الترسانة، اتهامات عادل هيكل حارس مرمى الأهلى السابق، بحصول جيل الشواكيش عام 66 على رشوة، من أجل "تفويت" المباراة للمارد الأحمر، وتتويجه بلقب كأس مصر

وأكد جبر، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد 2"، أن تصريحات هيكل لاتليق بتاريخ المارد الأحمر وقلعة الشواكيش، مؤكداً أن تلك الاتهامات ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف رئيس الترسانة، أنه عندما تواصل مع نجوم ناديه السابقين بعد اتهام هيكل لهم بالحصول على رشوة، أكد أنهم تعجبوا من تلك التصريحات، مؤكداً أن هذا الجيل كان من رموز الرياضة العظماء، ولا يجوز اتهامهم بمثل تلك التهم الباطلة.

كان عادل هيكل حارس الأهلى الأسبق، قال إن الأهلى منح لاعبى الترسانة "رشوة" من أجل تفويت اللقاء، وحصول المارد الأحمر على لقب كأس مصرعام 66.

عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"

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