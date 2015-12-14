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"فى حب مصر" : اعتذار عدلى منصور عن رئاسة البرلمان "خسارة كبيرة"

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"فى حب مصر" : اعتذار عدلى منصور عن رئاسة البرلمان "خسارة كبيرة" "فى حب مصر" : اعتذار عدلى منصور عن رئاسة البرلمان "خسارة كبيرة"
قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب "، إن رفض المستشار عدلى منصور،رئيس الجمهورية السابق، رئاسة البرلمان القادم بمثابة "خسارة كبيرة" للمجلس،لكنه فى نهاية الأمر لا يبقى سوى احترام رغبته وقراره.

وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، :" علينا العمل على ترشيح شخصية توافقية وتتمتع بخلفية قانونية وقادرة على إدارة الجلسات لرئاسة مجلس النواب".

وأوضح الخولى، أن ائتلاف دعم الدولة المصرية سوف يجتمع بكامل هيئته خلال أيام لحسم موقفه من الدفع بشخصية لرئاسة البرلمان من عدمه .


>- مصادر ترجح عدم تعيين السيسى للأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان.. وتكشف: عدلى منصور وعمرو موسى والزند ليسوا من المرشحين للتعيين.. والرئيس يتجه لاختيار نصف المعينين من الشباب.. وتؤكد: ليس من بينهم ضباط

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