إعلان نتائج الانتخابات البلدية.. وفوز 20 سيدة

أعلنت اللجان المحلية للانتخابات البلدية في مناطق المملكة، أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية، فيما أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (الجهة الرقابية) رضاها عن العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها اتسمت ب "النزاهة" و"الشفافية". ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على ما لقيته العملية الانتخابية من رعاية ودعم وحرصه على نجاحها وتنفيذها وفق أعلى درجات الدقة والشفافية،

ونوه بالتفاعل الإيجابي من قبل المواطنين مشيرا الى مشاركة (702.542) ناخباً وناخبة بنسبة 47,4% من إجمالي المقيدين، وفاز بعضوية المجالس البلدية (2106) مرشحاً ومرشحة. وهنأ المهندس آل الشيخ الأعضاء الفائزين معربا عن أمنيته بأن يكونوا عوناً للأجهزة البلدية في أداء مهامها ومسؤولياتها بما يعكس ما يشهده الوطن من نقلة نوعية في برامج التنمية كافة».

وتمكنت السيدات بمناطق عدة من حصد 20 مقعداً في أول مشاركة لهن في الانتخابات البلدية.