ولي العهد يبحث مع رئيس أوغندا العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، مع فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، خلال لقائهما في قصر الملك سعود للضيافة بالرياض مساء أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين.

حضر اللقاء معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني - الوزير المرافق -، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا الدكتور جمال عبدالعزيز رفه.

فيما حضره من الجانب الأوغندي، معالي وزير الخارجية سام كوتيسا، ومعالي الوزير في مكتب رئيس الوزراء ترسيس كابويجيري، وسفير جمهورية أوغندا لدى المملكة راشد يحيى سيمودو، وعدد من المسؤولين.