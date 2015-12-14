«مؤتمر روما» يدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية

روما - واس، أ. ف. ب

رأس وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أمس وفد المملكة إلى الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما.

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد برئاسة وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر، إلى وضع خريطة طريق لحل شامل في ليبيا يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خطة لوقف تمدد الإرهاب على الأراضي الليبية بهدف القضاء عليه.

وشارك في الاجتماع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة ممثلة في 18 دولة من بينها المملكة، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كلاً من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ومدير الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا.

وترأست إيطاليا والولايات المتحدة أمس في روما المؤتمر الدولي حول ليبيا يهدف الى حض الأطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة.

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويسيطر تنظيم داعش على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

غير ان منتقدي خطة الامم المتحدة يحذرون بأن اي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن ان تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ اعلان الاتفاق في اكتوبر، وان تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.

ويعقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية حيث استقبل الوزير باولو جنتيلوني نظيره الاميركي جون كيري وموفد الامم المتحدة الخاص لليبيا مارتن كوبلر.

وحضر الاجتماع ممثلون عن 18 بلداً اوروبياً وعربياً كنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف والفرنسي هارلم ديزير. ويفترض ان ينضم اليهم بعد الظهر ممثلون عن الفصائل المتناحرة.

وكان وزير الخارجية الايطالي صرح السبت "علينا ان نثبت ان عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب".

وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة في تونس بتوقيع خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء، يهدف اجتماع الاحد بصورة خاصة الى اثبات التضامن الدولي.

وقال جنتيلوني ان هذا ينبغي ان يعطي "إطاراً ودفعاً لمراسم التوقيع" التي يفترض ان تجري في المغرب.

غير انه لم يكن بوسع الوفود المشاركة في تونس قطع وعود بان البرلمانين سيبرمان الاتفاق بعد توقيعه.

ويرى بعض المراقبين ان توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية يبقى "رهانا غير مسؤول"، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو".

ونص اتفاق اكتوبر على ان يتولى فائز السراج النائب في برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطني من تسعة اعضاء غير ان الدبلوماسيين اعتبرا "من المستبعد" ان تسمح الظروف الامنية بان يتولوا مهامهم في طرابلس.

وقالا ان "هذا يعني انهم لن يمارسوا اي سلطة على ادارة الدولة وخصوصا البنك المركزي، وقد يؤجج ذلك المعارك من اجل السيطرة على العاصمة" في حين ان اي محاولة لإعادة بسط سلطة طرابلس قد يحرك النزعات الانفصالية في الشرق.

وكان ممثلون آخرون عن البرلمانين وقعوا الاحد الماضي في تونس "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.

وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الجمعة في ساحة طرابلس الرئيسية ملوحين بأعلام ليبيا تأييداً لاعلان المبادئ ورفضاً لخطة الأمم المتحدة.

وقالت مصادر أوروبية واميركية ان الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون اربعين يوما بعد توقيع الاتفاق الاربعاء، وإلا فإن الامم المتحدة قد تفرض عقوبات على الاطراف المتمنعة.

اما في حال صمود الاتفاق، فسيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على اسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب ما اوضح مسؤول اميركي.

ويثير وجود آلاف من مقاتلي تنظيم داعش في منطقة سرت الساحلية مخاوف كبرى في العالم خصوصا وان بعض المسؤولين المحليين يتحدثون عن مئات المتطرفين الاجانب الذين يأتون للتدرب قبل العودة لشن هجمات او خوض معارك.

وتبدي ايطاليا، سلطة الاستعمار السابقة لليبيا، منذ عدة اشهر استعدادها لتولي قيادة تدخل عسكري بري غير انها تشترط من اجل ذلك الحصول على ضوء اخضر من الامم المتحدة ومن السلطات الوطنية المعترف بها.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".