تجديد حبس نجار مسلح 15 يوما لاتهامه بهتك عرض طفلة فى منشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس نجار مسلح 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بهتك عرض طفلة والتعدى عليها جنسيا بمنطقة منشأة ناصر .

أمر المستشار محمد سلام، رئيس نيابة منشأة ناصر، فى وقت سابق ، بحبس نجار مسلح، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض والتعدى جنسيا على طفلة.

كشفت تحقيقات زياد عثمان، وكيل النيابة، عن أن المتهم من محافظة مطروح ووصل القاهرة منذ فترة للعمل فى الدعاية وعمل لافتات الانتخابات وتقطيع الأخشاب، وأثناء مروره بالطريق فى وقت متأخر، وجد طفلة لا يتجاوز عمرها 4 أعوام، وتبين أنه استدرجها إلى منطقة نائية وهددها بسلاح نارى والتعدي عليها جنسيًا.

وبعودة الطفلة إلى منزلها وجدتها والداتها فى حالة سيئة ومتبولة على نفسها، وبسؤالها اخبرتها بما حدث، فتوجهت إلى قسم الشرطة، وأبلغت عن الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.