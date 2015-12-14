الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة يوقعان إتفاقية تعاون

تشهد مكتبة الإسكندرية توقيع الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد فرج عامر؛ رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى الاجتماعي، اتفاقية تعاون مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة، وذلك لدعم الجوانب الثقافية والرياضية المشتركة عن طريق تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

يقام حفل توقيع الاتفاقية الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2015، وذلك بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وستقوم مكتبة الإسكندرية بموجب الاتفاقية بالتعاون مع نادى سموحة الرياضى الاجتماعى فى مشروع توثيق تاريخ نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بتقديم ما لديها من خبرات فنية وتقنية إلى نادى سموحة الرياضى الاجتماعى وذلك لإضافة المواد الوثائقية التى سيوفرها نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بالتعاون مع فريق بحثى من مكتبة الإسكندرية، على شبكة الإنترنت بموقع ذاكرة مصر المعاصرة لتكوين قسم خاص عن تاريخ النادي.

وتتولى مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع نادى سموحة الرياضى الاجتماعى إعداد كتاب تذكارى ضمن سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة يتناول تاريخ النادى وإسهاماته فى المجال الرياضى والاجتماعى المصرى ويكون مدعمًا بالصور والوثائق النادرة.

وسيقوم فريق العمل بمكتبة الإسكندرية بتطوير الأداء بمكتبة النادى من خلال الاسهام بالعمليات الفنية وكذلك إهداء مكتبة النادى جميع مطبوعات مكتبة الإسكندرية لدعم مقتنيات مكتبة النادي. وسيعمل الطرفان على تنظيم ندوات وفاعليات مشتركة بين الجانبين.