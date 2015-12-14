أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة يوقعان إتفاقية تعاون

Google+ Print
الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة يوقعان إتفاقية تعاون الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة يوقعان إتفاقية تعاون
تشهد مكتبة الإسكندرية توقيع الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد فرج عامر؛ رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى الاجتماعي، اتفاقية تعاون مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ونادى سموحة، وذلك لدعم الجوانب الثقافية والرياضية المشتركة عن طريق تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.

يقام حفل توقيع الاتفاقية الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2015، وذلك بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وستقوم مكتبة الإسكندرية بموجب الاتفاقية بالتعاون مع نادى سموحة الرياضى الاجتماعى فى مشروع توثيق تاريخ نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بتقديم ما لديها من خبرات فنية وتقنية إلى نادى سموحة الرياضى الاجتماعى وذلك لإضافة المواد الوثائقية التى سيوفرها نادى سموحة الرياضى الاجتماعى بالتعاون مع فريق بحثى من مكتبة الإسكندرية، على الإنترنت بموقع ذاكرة المعاصرة لتكوين قسم خاص عن تاريخ النادي.

وتتولى مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع نادى سموحة الرياضى الاجتماعى إعداد كتاب تذكارى ضمن سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة يتناول تاريخ النادى وإسهاماته فى المجال الرياضى والاجتماعى المصرى ويكون مدعمًا بالصور والوثائق النادرة.

وسيقوم فريق العمل بمكتبة الإسكندرية بتطوير الأداء بمكتبة النادى من خلال الاسهام بالعمليات الفنية وكذلك إهداء مكتبة النادى جميع مطبوعات مكتبة الإسكندرية لدعم مقتنيات مكتبة النادي. وسيعمل الطرفان على تنظيم ندوات وفاعليات مشتركة بين الجانبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"