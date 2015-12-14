عميد "تجارة قناة السويس" لـ"اتحاد الطلاب": أبوابنا مفتوحة لكم

أعلن الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى لخدمة أبنائها الطلبة والطالبات، وإن تعليمات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هى توفير كل وسائل الدعم حتى يستفيد كل طالب من الخدمات والأنشطة التى تقدمها الجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد زكى عميد الكلية، والدكتورة صفاء عبد الدايم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لأعضاء اتحاد الطلاب بالكلية.

وقال الدكتور أحمد زكى أنه على أعضاء الاتحاد دور كبير فى كونهم همزة وصل بين إدارة الجامعة وبين زملائهم ونقل اقتراحاتهم ومتطلباتهم للإدارة، مؤكدا أن أبواب المسئولين كلها مفتوحة أمامهم، وإن العلاقة بين طلاب كلية التجارة وأعضاء هيئة التدريس متميزة وتقوم على الاحترام المتبادل.