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الذعر يسود طنطا بعد تسرب غاز إلى المنازل.. والأهالى يستغيثون بالنجدة

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الذعر يسود طنطا بعد تسرب غاز إلى المنازل.. والأهالى يستغيثون بالنجدة الذعر يسود طنطا بعد تسرب غاز إلى المنازل.. والأهالى يستغيثون بالنجدة
أصيب أهالى مدينة طنطا بمحافظة الغربية وقرى المركز القريبة من المدينة، بحالة من الفزع والذعر، بعد تسرب غاز إلى منازلهم وشعور عدد كبير منهم باختناقات نتيجة الغاز الكثيف، دون معرفة مصدر تسرب الغاز.

وانهالت استغاثات الأهالى على شرطة النجدة لسرعة التدخل لكشف ملابسات تسرب الغاز وتحديد المصدر.

ومن جانبه أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم تحديد مصدر تسرب الغاز حتى الآن، مضيفًا أن ضباط المباحث الجنائية يمشطون الشوارع ويكثفون تحرياتهم حول الواقعة، فى الوقت الذى لم يتحرك فيه فرق الطوارئ بشركة الغاز للمتابعة وتحديد مصدر تسريب الغاز.
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