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انطلاق فاعليات معسكر "تنمية المهارات لطلاب مدارس التربية الخاصة" برأس البر

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انطلاق فاعليات معسكر "تنمية المهارات لطلاب مدارس التربية الخاصة" برأس البر انطلاق فاعليات معسكر "تنمية المهارات لطلاب مدارس التربية الخاصة" برأس البر
أقام توجيه التربية الاجتماعية بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين برأس البر، معسكرًا بعنوان "تنمية المهارات الحركية والحسية لطلاب مدارس التربية الخاصة" فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للطفل المعاق.

تضمن حفل الافتتاح عزف السلام الجمهورى، ثم بعض الفقرات الفنية بمشاركة طالبات مدرسة اللوزى الثانوية متمثلة فى بعض الأغانى الوطنية، تبعتها بعض المسابقات الترفيهية، ثم توزيع الهدايا على الأطفال.

وفى ختام الحفل ألقى الدكتور إبراهيم التداوى كلمة قصيرة شكر فيها جميع الحضور على المشاركة الإيجابية فى إنجاح هذا الحفل، ودعا الجميع للمشاركة فى هذا المعسكر الذى يهدف لرسم البسمة على وجوه الأطفال وإكسابهم بعض المهارات الحركية والحسبة البسيطة، التى تدخل على قلوبهم السعادة والسرور.

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