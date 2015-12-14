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شوبير منفعلاً على عادل هيكل: "لو هتشوه تاريخ الأهلى يبقى متلزمنيش"

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شوبير منفعلاً على عادل هيكل: "لو هتشوه تاريخ الأهلى يبقى متلزمنيش" شوبير منفعلاً على عادل هيكل: "لو هتشوه تاريخ الأهلى يبقى متلزمنيش"
انفعل أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب السابق، رافضاً تصريحات عادل هيكل حارس الفريق الأسبق، التى اتهم فيها المارد الأحمر بالفوز بلقب كأس مصر فى عام 66 بـ"رشوة" فريق الترسانة.

وأوضح شوبير، أثناء تقديم برنامجه "مع شوبير" عبر شاشة "صدى البلد"، أن عادل هيكل يقوم بتشويه تاريخ المارد الأحمر، مؤكداً أن الأهلى طوال تاريخه بعيد كل البعد عن الرشاوى وتلك المهاترات، مطالباً "هيكل" بالتزام الصمت لأن الأهلى فوق الجميع.

وأكد شوبير، أن عادل هيكل لم يشارك من الأساس فى لقاء الأهلى والترسانة بكأس مصر، لافتا إلى أن "هيكل" وقع للزمالك سابقاً، إلا أن الراحل صالح سليم تدخل وأعاده إلى القلعة الحمراء.

وقال شوبير: "يا كابتن عادل هيكل اللى بتقوله ده، ما تسكت بقى، أنت ما تشوهش تاريخ الأهلى وأحنا نفضل نقول عادل هيكل قيمة وقامة، لأ.. لو هتشوه الأهلى يبقى ما تلزمنيش، وبمنتهى الوضوح المرادى أنا أهلاوى جداً، لأنك كده بتشوه تاريخى مع النادى، ولو عايز تتكلم على نفسك اتكلم، لكن ماتشوهش شرفاء الترسانة مثل الشاذلى ومصطفى رياض وحرب وعبد المنعم الحاج".

رئيس الترسانة الأسبق يُبرئ جيل 66 من "التفويت" للأهلى بالرشوة
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عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"
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