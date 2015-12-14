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مفتى الجمهورية: لا يجوز إطلاق لقب شهيد على قتلى "تظاهرات الفتنة"

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مفتى الجمهورية: لا يجوز إطلاق لقب شهيد على قتلى "تظاهرات الفتنة" مفتى الجمهورية: لا يجوز إطلاق لقب شهيد على قتلى "تظاهرات الفتنة"
قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إنه لا يجوز إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات الداعية إلى الفتنة، موضحا أن إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذى مات فى معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التى اعتبرت الشريعة من مات به شهيدًا، لا بأس به - كما يقال: "المرحوم فلان"، ويراد الدعاء له بالرحمة- ما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء.

جاء ذلك ردا على سؤال "ما حكم إطلاق وصف الشهادة على قتلى التظاهرات والاعتصامات؟"، وشدد على أن من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت ُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتسابًا، ما لم يكن معتديًا أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه.


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