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حزب الله يعلن مقتل عدد من مسلحى داعش خلال تصديه لمحاول تسلل بشمال لبنان

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حزب الله يعلن مقتل عدد من مسلحى داعش خلال تصديه لمحاول تسلل بشمال لبنان حزب الله يعلن مقتل عدد من مسلحى داعش خلال تصديه لمحاول تسلل بشمال لبنان

>أعلن حزب الله أن مقاتليه قتلوا عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابى خلال تصديهم لمحاولة تسلل عدد من عناصر التنظيم فى جرود بلدة رأس بعلبك بشمال شرق لبنان (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

وأوضح بيان صادر عن الحزب مساء الأحد، أن مقاتلى الحزب تمكنوا من قتل عدد من مسلحى داعش بعد صد محاولة تسلل لهم باتجاه تلال الحمرا فى جرود القاع ، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وأشار إلى أن بقية مسلحى داعش فروا إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية ، ولا تزال جثث العديد من المسلحين على الأرض.
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