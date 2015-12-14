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بالصور.. فوز 14 سعودية فى أول انتخابات بلدية تشارك فيها النساء

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بالصور.. فوز 14 سعودية فى أول انتخابات بلدية تشارك فيها النساء بالصور.. فوز 14 سعودية فى أول انتخابات بلدية تشارك فيها النساء

>أعلنت اللجان الإنتخابية الأحد فوز 14 امرأة على الأقل فى انتخابات المجالس البلدية التى جرت السبت وكانت أول عملية اقتراع تشارك فيها النساء فى المملكة التى لا تزال تفرض قيودا صارمة عليهن.

وعبرت ناشطات ومرشحات ومقترعات عن الفخر للمشاركة فى هذه الانتخابات التى تعتبر تاريخية كون المملكة البلد الوحيد فى العالم الذى لا يتيح للنساء التصويت.

وفازت سالمة بنت حزاب العتيبى بمقعد فى المجلس البلدى فى بلدة مدركة بمنطقة مكة المكرمة، بحسب نتائج اولية اعلنها اسامة البار رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية، وقالت العتيبى لفرانس برس "حياتى كلها كانت كفاحا بكفاح".

وفى الرياض، فازت كل من علياء بنت مكيمن الرويلى وهدى بنت عبد الرحمن الجريسى، وجواهر بنت عثمان الصالح، بحسب الوكالة.

كما فازت هنوف بن مفرح الحازمى فى محافظة الجوف، وسناء عبد اللطيف حمام ومعصومة عبد المحسن الرضا فى محافظة الإحساء "جنوب شرق"، ومنى سلمان العميرى وفضيلة عفنان العطوى فى تبوك "شمال-غرب".

وفازت فى المنطقة الشرقية مرشحتان احداهما خضراء المبارك التى قالت لوكالة فرانس برس "الفوز يعنى لى ان هناك نافذة جديدة فتحت لى لكى احقق من خلالها المشاركة فى تنمية وطنى فى المجال البلدى".

وأضافت ان "انتخاب امرأة يعنى لى، مزيدا من الجهد للوصول للمشاركة من قبل المجتمع فى تنمية الوطن واستثمارا لكفاءات نسائية يختزنها نصف المجتمع".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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