حبس عاطل لاتهامه بسرقة التوك توك والدراجات البخارية فى العمرانية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع أخر فى تهديد السائقين وسرقة الدراجات البخارية والتوك توك، واعترف المتهم أنه وشريكه يهددان السائقين بفرد خرطوش ويستوليان على ما يستقله، كما أمرت النيابة بضبط المتهم الهارب

وردت معلومات للرائد محمد عوض، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد بقيام "ا.ع" عاطل و"ا.ح" وشهرته "حكومه" بسرقة التوك توك والدراجات البخارية بواسطة تهديد قائديها بأسلحة ناريو "خرطوش"، وبإعداد كمين لهما تم القبض على المتهم الأول وبحوزته فرد خرطوش، بينما تمكن الثانى من الهرب بواسطة دراجة بخارية. واعترف المتهم المضبوط أمام المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أنه والمتهم الهارب يستقلان دراجة بخارية ويتتبعان قائدى التوك توك والدراجات البخارية ثم يهددونهم بالسلاح ويستولون على مركباتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.