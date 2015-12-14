خالد يوسف: اتهامى بالتحرش "باطل" وسأمثل أمام النيابة متجردا من الحصانة

قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن منافسيه بالدائرة، أنفقوا ملايين الجنيهات كى يسقطوه فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وذلك لأن صوته مزعج لكثير من الفاسدين، على حد قوله.

وأكد "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten، أنه متوقف عن العمل السينمائى منذ خمس سنوات، لافتا إلى أن ما تم ترويجه من اتهامات باطلة ضده تتهمه بالتحرش بزوجة أستاذ جامعى غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة، وأن القضية برمتها أمام القضاء المصرى الذى يثق فيه، مشددا على أنه سيمثل أمام النيابة العامة متجردا من حصانته البرلمانية للتحقيق معه فى هذه القضية، لتأكده من براءته وعدم إقدامه على هذا الفعل.

وأضاف خالد يوسف، أن هذه الاتهامات باطلة الغرض منها التشهير بسمعته وتشويهه، لافتا إلى أنه سيتقدم بدعوى رد شرف عقب إثبات براءته من هذه الاتهامات الباطلة، ضد من حاول تشويه سمعته، موضحا أن الاتهامات التى ألقى بها خصومه فى القضية غير منطقية تماما، حيث أنه يعمل فى مجال السينما منذ أكثر من 30 عاما ولم يتم اتهامه يوما بشئ من هذا القبيل، متسائلا:"كيف بعد أن أصبح عمرى 50 سنة أفكر فى هذا الشئ.. كل هذا الكلام غير صحيح وغير منطقى" .

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