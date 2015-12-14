أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور يقرر: لن نسمح باستهلاك لاعبي الزمالك في المنتخبات

Google+ Print
مرتضى منصور يقرر: لن نسمح باستهلاك لاعبي الزمالك في المنتخبات مرتضى منصور يقرر: لن نسمح باستهلاك لاعبي الزمالك في المنتخبات

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبي فريقه لن يلعبوا مع منتىخبات الوطنية مجددا إلا في حالة جاهزيتهم التامة.

مرتضى منصور علق على التصريحات المنسوبة لحسام البدري مدرب منتخب مصر الأولمبي، والتي قيل أنه اتهم فيها ثنائي الزمالك مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا بالاستهتار وعدم الجدية في الملعب.

وقال مرتضى منصور : "علمت أن حسام البدري أصدر بيانا أكد فيه أن هذا الكلام لم يحدث إطلاقا".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "لكننا أصدرنا قرارا نهائيا في النادي، لن نرسل أي لاعب إلى المنتخبات الوطنية، إلا إذا كان سليما تماما من الجانب الذهني والبدني".

وأكمل حديثه قائلا "وكما نرسلهم وهم في حالة جيدة، يجب أن يعودوا لنا سالمين، فإن لم يعودوا سالمين بدنيا بسبب إصابة ما، فعلى الأقل يجب أن يعودوا لنا بحالة جيدة نفسيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"