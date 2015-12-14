مرتضى منصور يقرر: لن نسمح باستهلاك لاعبي الزمالك في المنتخبات

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبي فريقه لن يلعبوا مع منتىخبات مصر الوطنية مجددا إلا في حالة جاهزيتهم التامة.

مرتضى منصور علق على التصريحات المنسوبة لحسام البدري مدرب منتخب مصر الأولمبي، والتي قيل أنه اتهم فيها ثنائي الزمالك مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا بالاستهتار وعدم الجدية في الملعب.

وقال مرتضى منصور : "علمت أن حسام البدري أصدر بيانا أكد فيه أن هذا الكلام لم يحدث إطلاقا".

وأضاف في تصريحات مع قناة LTC "لكننا أصدرنا قرارا نهائيا في النادي، لن نرسل أي لاعب إلى المنتخبات الوطنية، إلا إذا كان سليما تماما من الجانب الذهني والبدني".

وأكمل حديثه قائلا "وكما نرسلهم وهم في حالة جيدة، يجب أن يعودوا لنا سالمين، فإن لم يعودوا سالمين بدنيا بسبب إصابة ما، فعلى الأقل يجب أن يعودوا لنا بحالة جيدة نفسيا".