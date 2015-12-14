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للرجل.. ما تقلقش جراحة دوالى الخصية لا تؤثر على قدرتك الجنسية

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للرجل.. ما تقلقش جراحة دوالى الخصية لا تؤثر على قدرتك الجنسية للرجل.. ما تقلقش جراحة دوالى الخصية لا تؤثر على قدرتك الجنسية
دوالى الخصية من الأمراض المنتشرة إلى حد ما بين الرجال، وغالبًا ما تؤثر دوالى الخصية على القدرة الإنجابية للرجل، نتيجة دورها فى إضعاف حركة الحيوانات المنوية، وقلة عددها وكذا رفع فرص تشوهات الحيوانات المنوية.

جراحة إزالة دوالى الخصية، من الجراحات التى تعد أمرًا ضروريًا فى علاج أغلب حالات دوالى الخصية.

لكن بعض الرجال قد تنتابهم مخاوف من الإقدام على تلك الجراحة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على القدرة الجنسية للرجل.

فى السطور التالية يؤكد دكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم، أن جراحة استئصال دوالى الخصية من الجراحات الضرورية لبعض الرجال وخاصة الراغبين فى الإنجاب.

على الرغم من تخوف البعض من الإقدام على تلك الجراحة خشية تأثيرها على الجانب والقدرة الجنسية للرجل، إلا أن إمبابى يؤكد أن جراحة استئصال دوالى الخصية لا تؤثر نهائيًا على القدرة الجنسية للرجل بجميع جوانبها.

كما يوضح إمبابى أن دوالى الخصية وجراحات دوالى الخصية ينحصر تأثيرها فقط على القدرة الإنجابية، ولا ترتبط بأى حال من الأحوال بالقدرة الجنسية للرجل.

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