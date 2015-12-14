مدير أمن الغربية يجتمع بقيادات الشرطة ويحذرهم من عدم قبول أى تجاوز ضد المواطنين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، إجتماع بمكتبه مع قيادات المديرية ومساعدى المدير، ضباط نائب مأمورى المراكز والأقسام، وجه خلاله بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أي تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما وجه بتطوير و تفعيل دور الأكمنة بدائرة المراكز والأقسام وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون اى تجاوزات من أى نوع.

وناقش الاستعدادات الأمنية بشأن تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ومنظومة العمل الأمني ورفع معنوياتهم.

وأكد على تعزيز دور ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان في التفاعل والتواصل مع المواطنين والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات .

كما تم توعيه الضباط بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.



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