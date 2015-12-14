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ميدو: هذا هو موقفي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

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ميدو: هذا هو موقفي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة ميدو: هذا هو موقفي من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

رد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على موقفه حال طلب منه تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

وحل ميدو ضيفا على برنامج "مع شوبير" عبر شاشة صدى البلد، وأجاب بالرفض حين سئل عن إمكانية تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة حال عرض عليه.

وقال ميدو يوم الأحد "بالطبع سأرفض تولي هذا المنصب، أنا أعشق التدريب وقيادة الفرق وليس مثل هذه المناصب".

وأضاف "الكرة المصرية بحاجة لتخطيط جاد في الفترة المقبلة حتى لا نظل 25 عاما أخرى لا نتأهل لكأس العالم".

ويتولى محمود سعد منصب المدير الفني لاتحاد الكرة حاليا، خلفا لفاروق جعفر.

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