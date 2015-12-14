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عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"

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عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة" عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"
قال عادل هيكل حارس الأهلى السابق، إن المارد الأحمر حصل على بطولة كأس عام 1966، بعد الفوز على الترسانة بنتيجة 1/0، بـ"الرشوة"، مؤكداً أن بعض لاعبى الترسانة "باعوا الماتش" بعد أن حصلوا على رشوة من اللاعب الراحل "عبده البقال".

وأضاف "هيكل"، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أنه تم إيقاف 10 لاعبين من فريق الترسانة بعد اكتشاف حصولهم على الرشوة، فقام المشير بإيقافهم.

وتابع نجم الأهلى السابق، :"تتويج الزمالك باللقب عام 57، "مشكوك فيه" نظراً للتلاعب فى إجراء القرعة، وتم إقصاء الأهلى بكتابة اسم الزمالك فى ورقتى القرعة، نظراً لأن المسئولين حينها كانوا زملكاوية، وكان عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة حينها".

وذكر هيكل واقعة أخرى قائلاً: "كان فى 3 فرق هينزلوا درجة ثانية، اتحاد السويس والمحلة، والمصرى، واتحاد السويس كان لازم يكسب واحد، ومن نحسه كان هيلاعب الأهلى، والأهلى مش بيفوت، بصينا لقينا 9 لاعبين من عندنا مش بيلعبوا علشان اتحاد السويس يكسب، وجت ضربة جزاء ولو كانت جت جول كان تحاد السويس هيفضل فى الدرجة الأولى، وأنا كان نفسى يجبها جول بس بحق وحقيقى، لكن لعبها وأنا مسكتها، فحصلت حرب أهلية، والجمهور نزل بالمطاوى، والزجاجات، وده كان عام 61، والماتش خلص 1/0 للأهلى".

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