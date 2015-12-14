ترامب: هناك مسلمون أعربوا عن سعادتهم بتصريحاتى عن حظر دخول المسلمين

قال الملياردير الأمريكى، دونالد ترامب ، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، إن لديه العديد من الأصدقاء المسلمين أعربوا عن سعادتهم بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـشبكة "CNN"، إن الوقت قد حان لكى يتحدث أحد عن التطرف، موضحًا أنه دون الحظر لا يمكن أن تثبت وجهة نظرك ولدينا تطرف فى هذه الدولة (أمريكا) ويحاول شق طريقه أكثر."

وأضاف: "علاقتى مع المجتمع المسلم ممتازة، واتصل بى أشخاص من أعلى المستويات قائلين لى: إنك تقدم لنا خدمة، لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدًا أن لديهم مشكلة."

وتابع قائلاً: "سمعت مؤخرًا أن تنظيم داعش حصل على آلات طباعة يستخدمها لإصدار جوازات سفر مزورة للمهاجرين لإدخالهم إلى الولايات المتحدة، ربما يكون ذلك صحيحًا وربما لا، إنه تقرير أولى. ولكن ما هى درجة الجنون التى وصلنا إليها لنسمح لأنفسنا بالتعرض لمثل هذا الإرهاب؟"

وأكد ترامب، أن حله المقترح لحظر دخول المسلمين إلى أمريكا، سيكون مؤقتًا إلى أن تتم معالجة المشكلة، قائلاً: "لدينا أشخاص يأتون إلى البلد، ويركبون الطائرات ويحطمون بها مراكز التجارة العالمية."

كما أشار ترامب إلى هجوم إطلاق النار بسان برناردينو، "انظروا إلى كاليفورنيا، تأتى تلك المرأة الفظيعة إلى الدولة متطرفة، وتدخل عن طريق تأشيرة كخطيبة مواطن.. وتأتى مع الرجل وتقتل 14 شخصًا، وسيكون هناك المزيد من الموتى بسبب جسامة إصابات البعض، مما سيتسبب بوفاتهم أيضًا".