وزير النقل:حولت مدير ميناء الغردقة للنيابة لتأخر إطفاء حريق "لنش" 20دقيقة

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إنه لا يعرف مجاملة أحد فى العمل، وتابع "حصل حريق فى لنش قطاع خاص بميناء الغردقة لا يتبع الميناء فأرسلت لجنة إلى هناك للتحقيق فى الأمر، وتوصلت اللجنة إلى أن إجراءات الإطفاء تأخرت 20 دقيقة، فقمت بإقصاء مدير الميناء ومسئول الأمن والسلامة وإحالتهما للنيابة".

وأضاف "الجيوشى" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لو كان قادماً من خارج وزارة النقل لما استطاع وضع استراتيجية تتمكن من القضاء على مشاكل الوزارة، وتابع:" لو كنت من برة الوزارة كان اضحك عليا بسهولة جداً".