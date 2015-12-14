طائرتان سعوديتان تصلان القاهرة على متنهما 31 مرحلا من المملكة

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، 31 مصريًا مرحلين من قِبل السلطات الأمنية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة بالمملكة.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن السلطات الأمنية تسلمت المرحلين على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وأقروا بعد مناقشتهم فور وصولهم بأنهم خالفوا شروط الإقامة والعمل بالمملكة حيث ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض عليهم وقامت بترحيلهم خارج البلاد.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.