أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طائرتان سعوديتان تصلان القاهرة على متنهما 31 مرحلا من المملكة

Google+ Print
طائرتان سعوديتان تصلان القاهرة على متنهما 31 مرحلا من المملكة طائرتان سعوديتان تصلان القاهرة على متنهما 31 مرحلا من المملكة
استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، مساء الأحد، 31 مصريًا مرحلين من قِبل السلطات الأمنية لمخالفتهم شروط الإقامة بالمملكة.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن السلطات الأمنية تسلمت المرحلين على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وأقروا بعد مناقشتهم فور وصولهم بأنهم خالفوا شروط الإقامة والعمل بالمملكة حيث ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض عليهم وقامت بترحيلهم خارج البلاد.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020