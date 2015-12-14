أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الترسانة الأسبق يُبرئ جيل 66 من "التفويت" للأهلى بالرشوة

Google+ Print
رئيس الترسانة الأسبق يُبرئ جيل 66 من "التفويت" للأهلى بالرشوة رئيس الترسانة الأسبق يُبرئ جيل 66 من "التفويت" للأهلى بالرشوة
نفى عبد المنعم الحاج رئيس نادى الترسانة الأسبق، حصول جيل فريقه عام 66، على رشوة من النادى الأهلى من أجل "التفويت" ومنح المارد الأحمر لقب كأس هذا الموسم.

وأكد رئيس الترسانة الأسبق، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أن جيل الترسانة عام 66، جميعهم فوق الشبهات، ولا يمكن أن يقبل أحد من هؤلاء اللاعبين أن يتقاضى "رشوة" لمنح لقب الكأس للقلعة الحمراء.

وقال الحاج:""أنا وجيلنا وفريقنا، من أحسن أجيال كرة القدم فى مصر، ولاعبى الترسانة ولاد بلد، والكل عارف يعنى أيه ولاد بلد، يعنى الجدعنة والشهامة والرجولة، ومابيحبوش العمل المايل، بيكرهوه".

أوضح عبد المنعم الحاج، أن هذه المباراة أقيمت بين الأهلى والترسانة، على استاد القاهرة الدولى، وقام بإدارتها الحكام الثلاثة "على قنديل، وأحمد الخولى، وحسين أمام" مؤكداً أن الثلاثة من أعظم حكام مصر، ولا يمكن أن يغفلوا عن اكتشاف "تفويت" للمباراة، نظراً لخبراتهم الواسعة فى الملاعب.

كان عادل هيكل حارس الأهلى الأسبق، قال إن الأهلى منح لاعبى الترسانة "رشوة" من أجل تفويت اللقاء، وحصول المارد الأحمر على لقب كأس مصرعام 66.


>- عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"