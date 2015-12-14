رئيس الترسانة الأسبق يُبرئ جيل 66 من "التفويت" للأهلى بالرشوة

نفى عبد المنعم الحاج رئيس نادى الترسانة الأسبق، حصول جيل فريقه عام 66، على رشوة من النادى الأهلى من أجل "التفويت" ومنح المارد الأحمر لقب كأس مصر هذا الموسم.

وأكد رئيس الترسانة الأسبق، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc"، أن جيل الترسانة عام 66، جميعهم فوق الشبهات، ولا يمكن أن يقبل أحد من هؤلاء اللاعبين أن يتقاضى "رشوة" لمنح لقب الكأس للقلعة الحمراء.

وقال الحاج:""أنا وجيلنا وفريقنا، من أحسن أجيال كرة القدم فى مصر، ولاعبى الترسانة ولاد بلد، والكل عارف يعنى أيه ولاد بلد، يعنى الجدعنة والشهامة والرجولة، ومابيحبوش العمل المايل، بيكرهوه".

أوضح عبد المنعم الحاج، أن هذه المباراة أقيمت بين الأهلى والترسانة، على استاد القاهرة الدولى، وقام بإدارتها الحكام الثلاثة "على قنديل، وأحمد الخولى، وحسين أمام" مؤكداً أن الثلاثة من أعظم حكام مصر، ولا يمكن أن يغفلوا عن اكتشاف "تفويت" للمباراة، نظراً لخبراتهم الواسعة فى الملاعب.

كان عادل هيكل حارس الأهلى الأسبق، قال إن الأهلى منح لاعبى الترسانة "رشوة" من أجل تفويت اللقاء، وحصول المارد الأحمر على لقب كأس مصرعام 66.

- عادل هيكل لـ"الغندور": الأهلى حصل على كأس مصر عام 66 بـ"الرشوة"