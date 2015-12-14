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ضبط 3 ركاب لمحاولتهم تهريب 120 ألف دولار و 40 ألف ريال و 20 ألف درهم للخارج

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ضبط 3 ركاب لمحاولتهم تهريب 120 ألف دولار و 40 ألف ريال و 20 ألف درهم للخارج ضبط 3 ركاب لمحاولتهم تهريب 120 ألف دولار و 40 ألف ريال و 20 ألف درهم للخارج
أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، محاولة 3 ركاب تهريب 120 ألف دولار أمريكى و 20 ألف درهم إماراتى و 40 ألف ريال سعودى إلى الخارج بما يخالف قانون تداول النقد لتأثيره على الاقتصاد القومى.

كانت الخدمات التأمينية قد اشتبهت في راكب خليجى أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الإمارات وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 ألف دولار أمريكى و 20 ألف درهم إماراتى.

كما اشتبهت سلطات الأمن في راكب مصرى متوجه إلى الصين وعثر بحوزته على 30 ألف دولار، كما تم القبض على راكب مصرى متوجه إلى وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 ألف دولار أمريكى و 40 ألف ريال سعودى.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محاضر بالوقائع الثلاث وإحالة المضبوطين إلى النيابة المختصة ومنحهم حقهم القانونى بما يعادل 10 آلاف دولار ومصادرة باقى المبالغ المضبوطة.

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مصر 365

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