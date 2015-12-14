بالصور.. وقفه لأهالى منيا القمح تضامنا مع مأمور المركز

نظم عدد من أهالى منيا القمح بالشرقية، وقفة تضامنة مع مأمور مركز الشرطة لتكذيب شائعة إيقافه عن العمل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عبدالمنعم جاد أحد الأهالى المشاركين في الوقفة فى تصريحات لـ "اليوم السابع " إن مأمور المركز من القيادات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالعمل، وهو ما دفع الاهالي للتجمع تعبيرا عن تقديرة له ، و
وقال عبدالمنعم جاد أحد الأهالى المشاركين في الوقفة فى تصريحات لـ "اليوم السابع " إن مأمور المركز من القيادات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالعمل، وهو ما دفع الاهالي للتجمع تعبيرا عن تقديرة له ، و
>نفي شائعات ايقافة عن العمل، لافتا ان واقعة تورطة باطلاق سراح متهم هي مازالت قيد التحقيق وأن المأمور ليس مسئولا عنها ولكن استغلها البعض لتورطة .
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