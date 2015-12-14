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بالصور.. وقفه لأهالى منيا القمح تضامنا مع مأمور المركز

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بالصور.. وقفه لأهالى منيا القمح تضامنا مع مأمور المركز بالصور.. وقفه لأهالى منيا القمح تضامنا مع مأمور المركز
نظم عدد من أهالى منيا القمح بالشرقية، وقفة تضامنة مع مأمور مركز الشرطة لتكذيب شائعة إيقافه عن العمل.

اليوم السابع -12 -2015

وقال عبدالمنعم جاد أحد الأهالى المشاركين في الوقفة فى تصريحات لـ "اليوم السابع " إن مأمور المركز من القيادات المشهود لها بالنزاهة والالتزام بالعمل، وهو ما دفع الاهالي للتجمع تعبيرا عن تقديرة له ، و
>نفي شائعات ايقافة عن العمل، لافتا ان واقعة تورطة باطلاق سراح متهم هي مازالت قيد التحقيق وأن المأمور ليس مسئولا عنها ولكن استغلها البعض لتورطة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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