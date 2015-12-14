حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الأسد:
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على الصعيد المهني:
>الوقت الآن مناسبًا لحل مشاكلك مع الزملاء الذين حدثت بينك وبينهم مشكلات، حيث يمكنك اليوم حل خلاف قديم مع زميل والتحدث معه بصراحة، وهو ما يؤدى للتعاون الإيجابى بينكما، واحرص على خلق علاقات طيبة مع زملاء العمل والتوقف عن الصراعات، لأنها لن تفيدك بشئ، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة. فى نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوى، لكن يجب التفكير فى أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.
على الصعيد العاطفى:
> هناك شخص متطفل يتدخل فى حياتك العاطفية مع شريك حياتك ويسبب مزيد من المشكلات لكما، لأن الأمور سوف تزداد تعقيدًا، احرص على تغيير حياتك للأفضل وقم بأخذ إجازة أسبوعية مع شريك حياتك لتقضيا بعض الأوقات الممتعة سوياً.
على الصعيد الصحي:
>صحتك سيئة بسبب الضغوط التى تواجهها فى عملك، يجب أن تتعلم كيف تحافظ على صحتك وتبتعد عن الضغط العصبى والنرجسية والعند والعصبية لأن هذه الأمور سوف تسبب الهلاك فى حياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>يرى علماء الفلك والأبراج أن برج الأسد اليوم يجب أن يكون أكثر صراحة الناس مباشرة ويتحدث مع الناس عما يريدون مباشرة دون لف أو دوران، وقم بتبسيط الأمور بشكل أكبر واجعل هدفك أكثر وضوحاً، حتى تصل إليه بسهولة.
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