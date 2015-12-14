حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>تعامل مع نفسك بطريقة ذكية لكسر الروتين الذى يحيط بالعمل، جرب مثلاً أن تمنح نفسك مكافأة على كل إنجاز تحققه فى العمل مهما كان صغيرًا وتذكر نفسك بأنك تمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافك.>امنح نفسك استراحة من وقتٍ لآخر ودللها بمشروب تحبه أو بمهاتفة شخص يهمك وهكذا ستحقق المزيد من الإنجازات.> إذا كنت تفكر فى التواصل مع شخص ما بشكل عاطفى فى الأيام المقبلة فمن المتوقع أن تنجح فى ذلك من خلال إظهار الجانب اللطيف من شخصيتك.

لديك جاذبية خاصة تدفع الناس لمحبتك فحاول الإيمان بذلك وإظهاره وتعزيز صفاتك الإيجابية، فأنت شخص كريم وعفوي، ومرن وهذه مؤهلات جيدة جدًا على المستوى العاطفى فحاول إبرازها.

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>حالتك الصحية السليمة ستجعلك فى حالة من البهجة اليوم، وستنعكس إيجابًا على عقلك وطريقة تفكيرك وستجد نفسك تفكر فى كل النواحى بطريقة إيجابية ومتفائلة. قوة عقلك وسلامتك النفسية يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك فابذل قصارى جهدك للحفاظ على راحتك النفسية بعيدًا عن التوتر.>ستدرك ما تعنيه لك الصداقة خلال الأيام المقبلة، ولكن كن حذرًا بشأن ما تفترضه فى الأصدقاء الجدد.>قد تتلقى تعليقات سخيفة اليوم تسبب لك بعض الإزعاج دون أن تتوقعها، ولكنها قد تمنحك الفرصة للتفكير فى الموضوعات من زاوية أخرى وبشكل مختلف.