أخبار عاجلة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" -
سعودية "قبّلت" شابًا.. هكذا تصرف والدها -
النيابة الإدارية تأمر بإحالة معلم ومدير مدرسة لعدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية -
بالصور.. بعثة يد الأهلي تصل المغرب -
مصدر يكشف مفاجأة عن دور «الغندور والشناوي» بلجنة الحكام -
هل طلب كوبر استقدام طبيب نفسي للمنتخب؟.. مدرب الفراعنة يوضح -
الأخبار - شكري فى الخرطوم اليوم فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية -
غدًا.. طرح 9 شواطئ بالإسكندرية في مزاد علني "بحق الانتفاع" -
بالصور.. 415 مواطنًا في سوهاج يفوزون بقرعة الحج -
وزير البترول يفتتح تطوير طريق النهضة بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2015/12/15

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الجدى:


>

على الصعيد المهني:


>تعامل مع نفسك بطريقة ذكية لكسر الروتين الذى يحيط بالعمل، جرب مثلاً أن تمنح نفسك مكافأة على كل إنجاز تحققه فى العمل مهما كان صغيرًا وتذكر نفسك بأنك تمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافك.
>امنح نفسك استراحة من وقتٍ لآخر ودللها بمشروب تحبه أو بمهاتفة شخص يهمك وهكذا ستحقق المزيد من الإنجازات.

على الصعيد العاطفي:


> إذا كنت تفكر فى التواصل مع شخص ما بشكل عاطفى فى الأيام المقبلة فمن المتوقع أن تنجح فى ذلك من خلال إظهار الجانب اللطيف من شخصيتك.

لديك جاذبية خاصة تدفع الناس لمحبتك فحاول الإيمان بذلك وإظهاره وتعزيز صفاتك الإيجابية، فأنت شخص كريم وعفوي، ومرن وهذه مؤهلات جيدة جدًا على المستوى العاطفى فحاول إبرازها.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية السليمة ستجعلك فى حالة من البهجة اليوم، وستنعكس إيجابًا على عقلك وطريقة تفكيرك وستجد نفسك تفكر فى كل النواحى بطريقة إيجابية ومتفائلة. قوة عقلك وسلامتك النفسية يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك فابذل قصارى جهدك للحفاظ على راحتك النفسية بعيدًا عن التوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>ستدرك ما تعنيه لك الصداقة خلال الأيام المقبلة، ولكن كن حذرًا بشأن ما تفترضه فى الأصدقاء الجدد.
>قد تتلقى تعليقات سخيفة اليوم تسبب لك بعض الإزعاج دون أن تتوقعها، ولكنها قد تمنحك الفرصة للتفكير فى الموضوعات من زاوية أخرى وبشكل مختلف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى