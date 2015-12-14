حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستوايات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.>نظرًا لتحسنك على المستوى المهنى والعاطفى فسترتفع حالتك النفسية وستشعر براحة كبيرة ستؤثر إيجابيا على حالتك الصحية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.