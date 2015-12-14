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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:


>انفراجة كبيرة فى طريقها لك على مستوى العمل فلا تيأس، فبعد فترات طويلة من الشقاء والمجهود الزائد عن الطاقة بدون مقابل، ستحصد نتائج كبرى تريحك وتعوضك عن هذه الأزمات فلا تيأس .

على الصعيد العاطفى:


>الاستقرار النسبى سيعود لحياة أبناء هذا البرج بعد فترات من المشاكل العاطفية التى أثرت على أدائهم على كل المستوايات، لذلك سيستعيدون توازنهم مرة أخرى وهذه الأيام هى أيام حظهم.

على الصعيد الصحي:


>نظرًا لتحسنك على المستوى المهنى والعاطفى فسترتفع حالتك النفسية وستشعر براحة كبيرة ستؤثر إيجابيا على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

 

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مصر 365

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