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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2015/12/14

لبرج السرطان:
>على الصعيد المهني:


>تتحمل أكثر من طاقتك فى العمل ويجب أن تقلل من الضغوط الملقاة على عاتقك، وابحث عن حلول مبتكرة لما تواجهه، ولا ترفض عروض المساعدة من زملاء العمل، بشرط التأكد من نواياهم الحسنة، وحاول العودة لمسارك، وابتعد عن العند والسلبية واستخدم لغة الحوار والنقاش ولا تفاجأ بتغير الأشخاص معك وتفهم آراء الآخرين وابتعد عن المبالغة والتجمل الزائد.

على الصعيد العاطفي:


>استخدم لغة الحوار مع شريك حياتك وابتعد عن الغيرة الزائدة والشك المبالغ فيه، ويجب أن تكون عفوياً ومباشراً وصريحاً قدر الإمكان، ولا تستخدم العنف فى علاقتك بشريك حياتك بقدر الإمكان، ولا تدخل شخصاً أخر فى علاقتك بشريكك، حتى لا يسبب هذا الأمر انهيار العلاقة العاطفية بينكما وتتسبب المشاكل المستمرة أيضاً.
>

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية فى غاية السوء بسبب الأحوال الجوية السيئة، حافظ على صحتك وابتعد عن الأشياء التى تصيبك بالإحباط والضغط العصبى والاضطراب النفسى.
>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تتوقف عن منع نفسك من التدخل فى حياة الآخرين، وغير من أسلوب حياتك المتسبب فى جعلك تقع فى المشكلات بصفة مستمرة، ويجب أن تتعلم أن تتفهم رِأى الآخرين وكن عفويا صريحا ومباشرا قدر الامكان حتى لا تقع ضحية عنادك.

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مصر 365

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