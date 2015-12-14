حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج العذراء :
>على الصعيد المهنى:
>سيواجه أبناء هذا البرج مشاكل كبرى على مستوى العمل وربما يمرون بمرحلة من الضيق، لكن اليأس لم يغير من أحوالهم، لذلك فالمرحلة القادمة هى اختبار لقدراتهم على التحمل والمسئولية.
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على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن ان يرفع من حالتهم ومستواهم على كافة المجالات الأخرى.
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على الصعيد الصحى:
>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الفترة القادمة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر احباط أو يأس يتعرضون لها.
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