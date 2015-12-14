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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14

لبرج العذراء :
>على الصعيد المهنى:


>سيواجه أبناء هذا البرج مشاكل كبرى على مستوى العمل وربما يمرون بمرحلة من الضيق، لكن اليأس لم يغير من أحوالهم، لذلك فالمرحلة القادمة هى اختبار لقدراتهم على التحمل والمسئولية.
>

على الصعيد العاطفي:


>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن ان يرفع من حالتهم ومستواهم على كافة المجالات الأخرى.
>

على الصعيد الصحى:


>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.
>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>الفترة القادمة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر احباط أو يأس يتعرضون لها.

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