حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج العذراء :

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:



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>سيواجه أبناء هذا البرج مشاكل كبرى على مستوى العمل وربما يمرون بمرحلة من الضيق، لكن اليأس لم يغير من أحوالهم، لذلك فالمرحلة القادمة هى اختبار لقدراتهم على التحمل والمسئولية.>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن ان يرفع من حالتهم ومستواهم على كافة المجالات الأخرى.>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.>الفترة القادمة من اصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر احباط أو يأس يتعرضون لها.

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