حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 2015/12/15

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



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>بعد فترات من المشاكل بالنسبة للعمل سيجد أبناء هذا البرج انفراجة كبيرة وستكون هذه الأيام بداية لتحقيق أحلامهم والوصول إلى المراكز التى طالما تمنوها.>الذكاء سيتحكم فى هذه المرحلة وسيدفعك نحو الاستقرار الذى سيسيطر على علاقتك العاطفية فالطرف الاخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بالراحة مع أبناء هذا البرج وسيتأكد من حبه له.>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.

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