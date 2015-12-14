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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 2015/12/15
 

 

حظك اليوم لبرج العقرب:
>على الصعيد المهني:


>بعد فترات من المشاكل بالنسبة للعمل سيجد أبناء هذا البرج انفراجة كبيرة وستكون هذه الأيام بداية لتحقيق أحلامهم والوصول إلى المراكز التى طالما تمنوها.
>

على الصعيد العاطفى:


>الذكاء سيتحكم فى هذه المرحلة وسيدفعك نحو الاستقرار الذى سيسيطر على علاقتك العاطفية فالطرف الاخر بعد فترات طويلة من التأرجح والعصبية سيشعر بالراحة مع أبناء هذا البرج وسيتأكد من حبه له.
>

على الصعيد الصحى:


>يجب أن تكون حذر هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.

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