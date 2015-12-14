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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/15

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/15 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2015/12/15
 

 

حظك اليوم لبرج القوس:
>على الصعيد المهني:


>تحقق نجاحاً فى مجال عملك أو مع شخص يعمل فى اختصاصك، وتحقق مشروعاً مهماً كنت تنتظره منذ مدة بعيدة، فاليوم يومك، وتحقق كل أحلامك المهنية ربما تجد مكافأة فى طريقك أو ترقية مناسبة فى مجال عملك، كما أن سلولك تجاه زملاء العمل ناجح، فبشىء من الود والدقة تستطيع خلق بيئة عمل واقعية، ولكن لا تهتم بما يقال حولك، وسوف تحصل على الثقة من زملائك ورحب بمزيد من المسئوليات.
>

على الصعيد العاطفي:


> أنت شخص رومانسى ومعطاء وتهتم بشريك حياتك، ولذلك تستطيع معرفة رغباته، ولكن يجب توخى الحذر بقدر الإمكان فأنت واثق من نفسك وجذاب، ولذلك يستجيب الآخرون لرغباتك ومتطلباتك بشكل جيد.
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على الصعيد الصحي:


>صحتك جيدة ولكن الوقاية خير من العلاج لذا يجب أن تحافظ على صحتك بدلاً من أن تتركها بدون وقاية، تناول الخضروات الطازجة والفيتامينات وابتعد عن الأطعمة الدسمة والدهون.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يرى علماء الفلك والأبراج أن حظ برج القوس اليوم جيد نوعًا ما سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية أو الجانب الصحى، حاول أن تقسم أهدافك إلى طويلة وقصيرة الأجل وتحدد ميعاداً لها بدلاً من أن تترك لها الحبل على الغارب.

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